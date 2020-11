Il 21enne si era presentato al Rally Islas Canarias con 6 punti di vantaggio su Oliver Solberg nella rincorsa ai €100.000 di premio per proseguire la carriera nella serie, ma una foratura nella PS1 e le gomme da asciutto (quando il fondo era bagnato) montate sulla sua Hyundai i20 R5 gli hanno fatto perdere terreno subito crollando indietrissimo.



Munster non si è comunque arreso e alla fine ottiene comunque 5 successi in PS e un piazzamento a punti.



“Non è il risultato che speravamo di ottenere - spiega il lussemburghese della Hyundai Junior, che era affiancato da Louis Louka - Venerdì è stata una giornata durissima e abbiamo perso un sacco di tempo, ma non ci siamo arresi e pian piano abbiamo ripreso il ritmo fino a vincere le PS finali".



“L'ultimo giro di PS è stato fantastico, ne abbiamo vinte tre in ERC1 Junior dimostrando la nostra velocità, il che è un peccato perché non è bastato. Comunque se ad inizio anno mi avessero detto che avrei chiuso secondo in ERC1 Junior e terzo assoluto, avrei firmato immediatamente. E' chiaro che perdere così il titolo fa male, però il distacco ridotto da Solberg ci può rendere felici”.



Munster correrà con la Hyundai l'ACI Rally Monza.