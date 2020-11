Oliver Solberg al Rally Islas Canarias combatterà per il titolo assoluto del FIA European Rally Championship, ma dovrà anche cercare di rimontare su Grégoire Munster in ERC1 Junior per aggiudicarsi i €100.000 di premio.

Il pilota della Hyundai Junior dopo aver vinto il Rally Hungary è saltato davanti allo svedese, considerando anche che Emil Lindholm è stato escluso dal Rally Liepāja per una irregolarità sulle benzine utilizzate.



Munster ora è favorito, visto che non si correrà lo Spa Rally causa pandemia di COVID-19, quindi cercherà anche di sfruttare la conoscenza delle Canarie per trionfare.



“L'obiettivo è vincere il titolo ERC1 Junior e ci proveremo, anche se non sarà facile - ha detto Munster, che verrà affiancato da Louis Louka - Ci sentiamo pronti per questo weekend".