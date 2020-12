Il 19enne fratello di Grégoire, è stato battuto solo dal Campione Ken Torn e nonostante la poca esperienza ha ottenuto un grandissimo risultato, seguito dal team di suo padre Bernard.



“La settimana non era cominciata bene perché avevamo avuto un incidente, ma grazie ai meccanici siamo qui e quindi il podio è merito del loro lavoro - dice il ragazzo della BMA Motorsport - Mio padre ha trovato un'altra macchina per procedere coi ricambi grazie alla Mavisa Sport, quindi un grazie va anche a questo team".



Munster ha anche avuto un problema di potenza, ma il traguardo l'ha raggiunto ugualmente.



“Iniziato l'ultimo giro di PS, nelle prime due il motore andava a due cilindri per un problema ad una candela, quindi per due prove abbiamo guidato in modalità trasferimento, stando però attenti a non perdere troppo tempo perché Amaury Molle era dietro di noi. Durante il trasferimento siamo riusciti a cambiare la candela e tutto è tornato a posto".



“Era la mia prima gara nell'ERC, però abbiamo tenuto un buon passo giocandocela coi migliori, se dovessi tornare ne sarei felicissimo".



Nella foto, da sinistra: Charles Munster, Bernard Munster e Grégoire Munster