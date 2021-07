Il tentativo di Gregoire Munster di volare nel FIA European Rally Championship al Rally Liepāja non è mai decollato dopo una serie di problemi che hanno bloccato il pilota lussemburghese.

Dopo aver finito secondo vicino a Oliver Solberg nella battaglia per il titolo ERC1 Junior della scorsa stagione, Munster si è iscritto all'ERC-MICHELIN Talent Factory e ci si aspettava che fosse in testa ai primi due round della stagione in Polonia e Lettonia. Ma la sfortuna in entrambi gli eventi su terra ha ostacolato i progressi del 21enne a bordo della Hyundai i20 R5 che condivide con il co-pilota Louis Louka.



Al Rally Liepāja Munster non ha potuto prendere parte alle prove e alle qualifiche a causa di un problema alla cellula di sicurezza che lo ha relegato 32° nella lista di partenza della prima tappa.



Ma un pneumatico anteriore sinistro danneggiato sei chilometri prima dell'arrivo della tappa di apertura ha significato che non ha potuto sfruttare la sua posizione di partenza, mentre le sue speranze di un buon finale sono naufragate.



"Non volevamo fare lo stesso errore che abbiamo fatto in Polonia guidando con la gomma forata, così ci siamo fermati e abbiamo cambiato tutto", ha detto Munster. "Con la polvere è stato un po' difficile con i dadi che non uscivano dalla pistola, quindi abbiamo perso tempo e questo è tutto. Sapevamo che la nostra posizione in strada sarebbe stata un vantaggio nelle sezioni lisce, ma nelle sezioni più ruvide era difficile e abbiamo forato a causa di una grande roccia che era stata estratta da un pilota prima. Era nella traiettoria, abbiamo cercato di evitarla ma con l'alta velocità era impossibile. Ma questo è solo un ostacolo che dobbiamo affrontare in questo bellissimo sport".



Munster, che è stato anche ritardato da un problema alla valvola pop-off, alla fine ha finito 17° e 5° tra i concorrenti dell'ERC-MICHELIN Talent Factory.



"È un po' frustrante perché siamo qui per esibirci e vogliamo fare dei buoni tempi. Avere ostacoli come questi è un po' fastidioso ma dobbiamo accettarlo. Stavamo facendo esperienza e i tempi non erano così male [il secondo giorno], questo è positivo".

