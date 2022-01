Grégoire Munster ha detto che "c'è molto di positivo da portare a casa" dal Rally di Monte-Carlo dove si è piazzato quinto nel WRC2 Open e terzo nel WRC2 Junior.

Il rivale di Oliver Solberg nel FIA ERC1 Junior 2020 era in gara alla prima del Campionato del Mondo Rally FIA su una Hyundai i20 N Rally2 gestita dal team BMA Autosport di suo padre Bernard Munster.



Anche se la sua 12a posizione generale finale è stata il suo miglior risultato nel WRC fino ad oggi, avrebbe potuto finire ancora più in alto se non fosse stato per un pneumatico danneggiato nelle fasi conclusive.



"Siamo un po' delusi perché abbiamo forato a due PS dal traguardo mentre eravamo terzi tra le vetture WRC2, ma c'è comunque molto di positivo da portare a casa", ha detto il lussemburghese. "Abbiamo migliorato e perfezionato l'assetto della nostra nuova Hyundai i20 N Rally2 durante tutto il rally e siamo riusciti a stabilire tempi interessanti. Questo non sarebbe stato possibile senza il lavoro impeccabile del nostro team formato da Stéphane Lhonnay e Loris Pascaud, i meccanici e gli ingegneri della BMA, Hyundai Motorsport Customer Racing, i nostri fedeli partner e, naturalmente, gli spettatori che hanno fatto il tifo per noi sulle prove".

