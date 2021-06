Grégoire Munster ha parlato di alcune delle sfide in serbo per l'ORLEN 77° Rally Poland di questa settimana, la sua prima gara dopo quasi sette mesi.

Il ragazzo è uno dei sei piloti ammissibili agli incentivi ERC-MICHELIN Talent Factory, e ha debuttato a Mikołajki nel 2019 durante il suo stint nell'ERC3 Junior.



Nella sua seconda stagione con la Rally2, il pilota nato in Lussemburgo è altamente valutato dopo aver combattuto contro Oliver Solberg per la corona ERC1 Junior della scorsa stagione.



"È la stessa velocità del Rally Liepāja, ma le PS sono molto più strette con alcuni solchi profondi", ha detto Munster. "E' una sorta di superficie sabbiosa, che diventa molto profonda nel secondo passaggio. La posizione di partenza fa una bella differenza, ma con il secondo passaggio dopo le Rally4 e tutte le altre auto che sono dopo di noi sarà diverso perché diventa davvero piena di solchi per il secondo passaggio".



Anche se ha una precedente conoscenza delle strade del distretto dei laghi della Masuria con una Opel ADAM Rally4, Munster crede che la differenza che vedrà con la sua Hyundai i20 R5 sarà notevole.



"È diverso perché le Rally2 possono passare attraverso queste condizioni molto più facilmente. Quest'anno ci sono tante Rally4 e potrebbe essere ancor peggio del 2019. Ma le condizioni che ho visto con la mia piccola auto 2WD mi hanno dato un'idea di ciò che posso aspettarmi questo fine settimana".



"Non ho corso dal Rally di Monza, sette mesi fa, e il mio ultimo evento su terra è stato un piccolo rally in Francia a settembre.Gente come Craig Breen e Andreas Mikkelsen hanno corso già quest'anno, quindi penso che saranno in buone condizioni nel ritmo e dovremo ritrovarlo il più velocemente possibile. Questo è un po' uno svantaggio ma è così..."



Munster è co-pilotato dal belga Louis Louka, che ha navigato Breen al secondo posto assoluto nella Targa Florio su asfalto in Sicilia il mese scorso.

