Grégoire Munster è pronto al riscatto nel FIA European Rally Championship al Rally Liepāja dopo i punti persi in Polonia.

Oltre ad essere un membro dell'ERC-Talent Factory per le giovani stelle delle Rally2, Munster ha quello che serve per puntare al podio assoluto e vuole sfruttare il potenziale per ottenere un bel risultato in Lettonia dopo problemi che ha avuto nel round d'apertura.



"Sono davvero impaziente di andare a Liepāja", ha detto il pilota Hyundai Junior. "In generale penso che sia meno dura della Polonia, ma anche molto veloce. In alcune sezioni è simile, con una superficie compatta e un po' di pulizia da fare del fondo. Ma la Polonia è stato un buon allenamento, anche per provare un set-up diverso".



Munster è giunto settimo assoluto e terzo tra i concorrenti ERC1 Junior al Rally Liepāja la scorsa stagione insieme al co-pilota belga Louis Louka.

