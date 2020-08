Munster si regala il primo podio in ERC1 con la Hyundai su terra

-

Grégoire Munster ha centrato con la sua Hyundai i20 R5 il primo podio in FIA ERC1 Junior al Rally Liepāja.

Il belga era alla prima gara con questo mezzo su terra dopo il Rally di Finlandia dello scorso anno.



“Era un anno che non correvo un rally su terra e si è visto perché per andare forte su queste strade serve tempo - ha detto Munster - Comunque sono contento perché non ho perso troppo tempo e sono riuscito a fare bei crono".



“Non è stato semplice, però sono andato alla scoperta del rally con calma e divertendomi, anche se qui abbiamo accusato l'inesperienza. Domenica siamo partiti piuttosto presto, andando a pulire la traiettoria agli altri, ho imparato anche da lì".



Munster e Louis Louka hanno terminato sesti in classifica generale.



"Penso sia una bella ricompensa per il duro lavoro di tutti, specialmente su un fondo dove non sono esperto. Ho migliorato e acquisito tante informazioni".

