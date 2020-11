Martedì il 19enne lussemburghese era andato a sbattere con la sua Peugeot 208 Rally4, ma lui e Charlyne Quartini sono comunque usciti illegi. La Mavisa Sport, che segue il pilota della BMA Autosport del padre Bernard Munster, ha passato la giornata di mercoledì a sistemare la macchina portandola dalle specifiche di terra a quelle per asfalto.



"Siamo partiti per la PS e le note erano corrette, ma non sentivo bene e in curva sono arrivato troppo forte. Non pensavo fosse così stretta e quindi ho preso le barriere - spiega Munster - Il rally sarà tutto una scoperta per me, non ho mai guidato su prove con così tanto grip, quindi l'obiettivo è imparare, ottenere buoni tempi e avere un buon passo. Voglio capire e apprendere anche dagli altri piloti, non spingerò molto per essere al vertice, ma darò il meglio. E' la prima volta che corro nell'ERC e sono felicissimo".



Foto:Julian Porter/ERC Radio