Il pilota della BMA Autosport stamattina ha rischiato però grosso quando la sua Hyundai i20 R5 non partiva in uscita dal parco chiuso.



“Forse è perché la notte è stata fredda, per cui oggi abbiamo cercato di tenerla sempre accesa, in modo da non avere problemi - ha spiegato il lussemburghese - Sono contentissimo del fine settimana perché è stato un rally veramente difficile. Nella Tappa 1 abbiamo spinto avendo un ottimo passo, mentre nella 2 abbiamo cercato di gestire il distacco dagli altri senza correre rischi. Nel secondo passaggio siamo andati meglio e non abbiamo sbagliato".



Così come Munster, anche per Efrén Llarena era la prima volta al Rally Hungary, ma nonostante la poca esperienza, il pilota del Rallye Team Spain porta sul podio la sua Citroën C3 R5.



“Abbiamo cercato di tenere un buon passo e le PS le abbiamo percorse all'80/85 % - dice lo spagnolo - Nel pomeriggio abbiamo visto che il podio era possibile, quindi siamo andati all'attacco. E' fantastico per il Rallye Team Spain e tutti coloro che mi sostengono".



Solberg ha chiuso terzo davanti a Callum Devine, Erik Cais (Yacco ACCR Team), Dominik Dinkel (Brose Motorsport) e Miko Marczyk (ORLEN Team).



Emil Lindholm (Team MRF Tyres) è ripartito per la Tappa 2 dopo il ritiro nella PS9 di ieri. Ádám Velenczei invece non ce l'ha fatta.