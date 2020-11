Il pilota della Hyundai Junior combatte per i €100.000 di premio per il vincitore della categoria contro Oliver Solberg, ma le cose oggi si sono messe molto male per lui.



“Il meteo è durissimo da prevedere, abbiamo cercato di essere aggressivi con le gomme, ma non ha pagato – dice il lussemburghese – Non abbiamo trovato il ritmo fino alla PS4 e la macchina con gomme incrociate era sbilanciata. Nel pomeriggio era andata un po' meglio, ma nella PS9 ho rischiato di nuovo di sbattere"



Adrien Fourmaux è al comando della categoria davanti a Solberg e Callum Devine (Motorsport Ireland Rally Academy), poi troviamo Simone Tempestini (Napoca Rally Academy), Miko Marczyk (ORLEN Team), Munster ed Efrén Llarena (Rallye Team Spain).



Quest'ultimo con la Citroën ha avuto parecchie difficoltà: "E' stata dura perché abbiamo montato le slick e scelto un assetto medio. Un disastro, ho sperato finisse in fretta perché non ero contento. Purtroppo il differenziale di ricambio è uguale e non possiamo cambiarlo".