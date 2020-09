Dopo il terzo posto conquistato al Rally Liepāja, ultimo round del FIA European Rally Championship, il belga si è recato in Estonia, dove però un problema meccanico ha impedito a lui e Louis Louka di ottenere non più di un settimo posto con la loro Hyundai i20 R5.



“Con le WRC non è stato semplice - ammette il pilota della BMA Autosport - Essendo così potenti, hanno scavato buche e solchi sul fondo, tirando in traiettoria grossi sassi, il che ha influito molto sul nostro rendimento. Sabato abbiamo forato quattro volte, poi si è rotta la trasmissione nella penultima PS rovinando le nostre ambizioni".



"In questo modo il risultato è stato negativo, ma le prestazioni no. Abbiamo cercato di essere costanti e migliorare i tempi, andando forte fino alla fine anche con la trasmissione rotta".