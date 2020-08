Munster: “Voglio continuare ad imparare su terra”

-

Grégoire Munster è molto carico in vista del Rally Liepāja, secondo round del FIA European Rally Championship che si terrà il weekend del 14-16 agosto.

Il belga era già stato in Lettonia l'anno scorso quando correva in ERC3 Junior, ma oggi sarà tutto diverso perché guida una Hyundai i20 R5.



“E' una bella sfida perché non ho grande esperienza su terra, specialmente con una R5 - ha detto il pilota Hyundai Junior - Siamo andati in Finlandia con una R5 nel 2019, ma è l'unica volta che ho corso in queste condizioni. Voglio continuare ad imparare, anche perché è la prima volta che guido la Hyundai su terra. Con Lindholm, Solberg e tanti altri piloti forti ed esperti di questo fondo, vogliamo vedere a che livello possiamo arrivare confrontandoci con loro, provando a migliorare i tempi delle PS e avvicinandoci il più possibile".

