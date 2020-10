Il pilota dell'Autoflux ha vinto molto in Romania con le vetture a 2 ruote motrici e per l'evento di Nyíregyháza correrà con la Abarth 124 Rally messa a punto dal team Bernini Rally, affiancato da Alina Bianca Pop, già vista due volte con Andrea Nucita in Abarth Rally Cup l'anno scorso quando il siciliano vinse il titolo del monomarca dello Scorpione.



“Sono contentissimo di correre nell'ERC al Rally Hungary - ha detto il 26enne rumeno - E' il posto giusto per il mio debutto nella serie e per fare esperienza. Sono felice che Alina sia la mia co-pilota, visto che è esperta a questi livelli”.



Una sfida entusiasmante

Nel 2019 Mureșan è passato da una Peugeot 208 R2 alla Hyundai i20 R5 e il Total Transilvania Rally è stato l'unico evento fatto nel 2020 a causa del COVID-19. Ma ecco spiegato perché ha scelto la Abarth Rally Cup.



“Abbiamo deciso la sfida dell'Abarth Rally Cup perché è bello correre con una macchina a trazione posteriore sulle PS. Richiederà molta pazienza e precisione, ma penso che siamo messi bene e potremo acquisire esperienza in tutte le condizioni. E' la mia prima gara a questo livello, quindi non penso molto a quello che potrò raggiungere. Si tratterà di conoscere bene l'auto e in fretta, guidare pulito ed ecco che il risultato ci soddisferà".



L'ERC nel futuro

“L'obiettivo per il futuro è questo, ma bisogna fare un passo alla volta. Abbiamo il supporto del Ministero dello Sport e della Gioventù, spero che la situazione mondiale migliori in modo da poter presenziare ad altre gare ERC".