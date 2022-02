Il FIA European Rally Championship continuerà ad includere il Clio Trophy by Toksport WRT per la seconda stagione.

Utilizzando la Renault Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN di serie, il Clio Trophy by Toksport WRT si svolge in cinque eventi ERC e offre numerosi premi e incentivi ai concorrenti.



Iniziativa congiunta di Renault Sport Racing, Toksport WRT e di WRC Promoter, il campionato utilizza un formato unico per l'ERC.



Come funziona?



*Toksport WRT porta le sue Renault Clio Rally5 pronte per la competizione a tutte e cinque le gare.

*Ogni Renault Clio Rally5 è alloggiata all'interno di una struttura dedicata nel parco assistenza, dove viene preparata e mantenuta da un team di tecnici esperti di Toksport WRT

*Il carburante e 12 pneumatici Michelin sono assegnati ad ogni Renault Clio Rally5 per ogni evento

*I piloti si iscrivono al momento dell'apertura delle iscrizioni e i candidati selezionati devono poi iscriversi alla categoria FIA ERC3 per essere ammessi.

*Dieci posti sono in palio e ogni pilota dovrà pagare 70.000 euro per la stagione di cinque eventi. Tutti i dettagli sono disponibili via e-mail a cliotrophy@toksport.com o https://cliotrophy.toksport.com/

*Non c'è un limite massimo di età per incoraggiare un ampio spettro di partecipanti



Cosa c'è in palio?



*Premio in denaro ai primi quattro classificati (€4000, €2000, €1000, €500)

*Il vincitore del titolo Clio Trophy by Toksport WRT ottiene un premio di tre eventi del FIA ERC nel 2023 su una Renault Clio Rally4

*I punti vengono assegnati ai primi 10 classificati, con punti doppi in occasione del round finale per tutti i piloti che si sono iscritti e hanno fatto i primi quattro eventi della stagione

*Hospitality all'evento per i piloti in gara

*100 km di test su terra e asfalto prima del primo evento su ogni fondo

*Tuta OMP per ogni pilota e co-pilota



Clio Trophy by Toksport WRT - Calendario 2022



Round 1: Rally delle Azzorre (terra), 26-27 marzo 2022

Round 2: Rally Islas Canarias (asfalto), 13-14 maggio 2022

Round 3: Rally di Lettonia (terra), 2-3 luglio 2022

Round 4: Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-24 luglio 2022

Round 5: Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-28 agosto 2022



Informazioni sul Clio Trophy by Toksport WRT:

cliotrophy@toksport.com o https://cliotrophy.toksport.com

