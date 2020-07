Nesetril con la Porsche in ERC2

-

Petr Nešetřil correrà con la sua Porsche nel FIA European Rally Championship in occasione del Rally di Roma Capitale.

Il ceco ha iscritto alla Classe FIA ERC2 la 997 GT3 per tre gare, che farà affiancato da Jiří Černoch andando a vedersela contro Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza ed Abarth 124 Rally.



Una nuova sfida

“Il mio team ed io siamo sempre alla ricerca di nuove sfide e l'ERC non solo era una scelta logica, ma anche una grande occasione di ampliare i nostri orizzonti correndo sulle PS più famose dei rally in una esperienza unica", ha detto Nešetřil, che sarà al via anche della serie ceca e del FIA RGT Cup nel 2020.



Emozioni positive con la Porsche

Nešetřil si è fatto le ossa con la Mitsubishi Lancer Evolution IX prima di passare alla Porsche nel 2017.



“La Porsche è una macchina che ti dà emozioni positive e il motore 6 cilindri è una droga sentirlo a tutto gas! La Classe RGT non è così folta come le altre, ma sono molto entusiasta di promuovere quest'auto nei rally e sono convinto che la categoria sia ottima. Molti fan la vengono sempre a vedere".



Un pedigree di tutto rispetto

Nešetřil ultimamente ha avuto parecchi successi. Dopo aver vinto il titolo in Classe 4 in patria nel 2018, si è ripetuto nel 2019. Nonostante ciò, l'ERC rappresenta una occasione di crescita importante.



“I miei obiettivi sono a lungo termine, voglio migliorare le mie capacità in rally diversi in tutta Europa, fare esperienza e confrontarmi a fondo con gli altri piloti del continente, oltre che i team. Proverò a prendere alcuni punti nella nostra categoria, ma prima di tutto voglio divertirmi".



Anche l'Ungheria

Oltre al Rally di Roma Capitale, Nešetřil correrà pure il Rally Hungary del 6-8 novembre, con il Rally Islas Canarias in forse.

