L'irlandese era andato a sbattere nella Tappa 1 scivolando su una macchia d'olio, ma assieme a Paul Nagle è tornato in azione per la Tappa 2 raccogliendo informazioni importanti.



“E' stata dura perché sabato abbiamo spinto tanto e siamo finiti fuori - dice il pilota del Team MRF Tyres - Tornando domenica, ci siamo concentrati sul raccogliere dati su asfalto con le gomme MRF. Dovevamo capire diverse cose, come gestirle e come adeguarci alle condizioni meteo mutevoli. Non capita spesso di avere rally del genere, per cui era l'occasione per imparare qualcosa per il futuro".



Anche se c'è stato il ritiro sabato, per Breen è arrivata comunque la prima vittoria in PS nel FIA European Rally Championship col Team MRF Tyres.



“Dobbiamo ricordarci che eravamo comunque in lizza per il vertice, per cui restiamo fiduciosi".