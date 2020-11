Il pilota del Rallye Team Spain è stato tradito dal fondo bagnato andando a sbattere col posteriore della sua Citroën C3 R5 in una curva a destra.



Per altro, il suo diretto rivale nella rincorsa al titolo spagnolo, Nil Solans, è stato il più rapido di tutti battendo per 1"9 Iván Ares e 2"4 Adrien Fourmaux, seguiti da Erik Cais, Oliver Solberg e Marijan Griebel.



Grégoire Munster, leader dell'ERC1 Junior con 6 punti di vantaggio su Solberg, ha forato la posteriore destra della sua Hyundai i20 R5 andando largo.



Alexey Lukyanuk è partito 27° sperando in strada asciutta, ma... "Abbiamo montato le slick e invece pioveva ed era tutto bagnato, quindi non è la partenza che ci aspettavamo".



Foto:Rally Islas Canarias