Reinis Nitišs è andato a punti e sul podio in FIA ERC3 Junior-Pirelli in Lettonia.

L'idolo locale ha stupito al debutto sulla nuova Ford Fiesta Rally4, spiegando quali sono state le sfide più complicate per lui e per il navigatore Andris Mālnieks.



“Le note erano a posto ed è stato facile capirle, la cosa più dura era la trazione anteriore perché da anni corro nel rallycross dove ho quella integrale - commenta Nitišs - Bisognava capire bene quando andare al limite, quando frenare e curvare, come far scivolare la macchina e tutto ciò che comunque ad ogni km siamo riusciti a migliorare sempre di più".