Nitiss in ERC3 Junior al Rally Liepaja

Reinis Nitišs si è iscritto al FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli per il Rally Liepāja.

Il 24enne bi-Campione del FIA European Rallycross, nel 2020 ha scelto di dedicarsi ai rally e sarà quindi in azione in Lettonia nella gara che lo ha visto protagonista già quattro volte in passato.



"Il Rally Liepāja è sempre molto speciale per me, prima di tutto perché fu il primissimo rally della mia carriera, ma anche perché dopo la pandemia e un inverno di inattività, c'è grande voglia di correre".



Nel 2015 Nitišs debuttò al Liepāja con una Ford Fiesta R2, mentre nel 2017 vinse in ERC2 con una Mitsubishi Lancer Evolution IX. Nel 2018 passò alla Evolution X, poi lo scorso anno guidò la Abarth 124 Rally.



Il lettone quest'anno ha scelto la nuovissima Ford Fiesta Rally4, già provata in occasione del Samsonas Rally Rokiškis in Lituania, dove ha terminato terzo alle spalle di Mārtiņš Sesks e Gregor Jeets.



“Ho dovuto cambiare l'approccio da rallycross a rally facendo un passo per volta. Il Rally Liepāja è una gara molto impegnativa e in due giorni si percorrono circa 180km, quindi bisogna prepararsi bene, visto che sarò di più in macchina. Mi dovrò allenare su note e fisico".



Nitišs verrà affiancato da Andris Mālnieks, con il quale ha già studiato una strategia particolare.



"Le PS del Liepāja sono particolari e difficili - dice il navigatore - Serve un radar molto preciso, sia come note, che come lettura. La chiave per un buon risultato è lavorare bene di squadra in macchina in modo da essere consistenti per tutto il rally".



Il Rally Liepāja si svolgerà fra le città di Liepāja e Talsi il weekend del 14-16 agosto e Nitišs verrà supportato da Kaspersky, Circle-K, Ginalas.LV, Ošukalns, Citadele, Latvijas Gāze, Pafbet, Rimi, Vizionette, the City of Jēkabpils, Gefa Latvija, If apdrošināšana, Dynami:t, Zebra, DELFI ed RA Events nel 2020.



