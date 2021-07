Joosep Ralf Nõgene si sta preparando per la prima grande avventura della sua breve carriera nei rally, quando farà il suo debutto nel FIA ERC3 Junior al Rally Liepāja.

Il 18enne estone ha affrontato due rally fino ad oggi dopo una carriera di successo nel crosskart, che comprendeva la vittoria di diversi titoli in patria.



Guiderà una Ford Fiesta Rally4 con pneumatici Pirelli per il team CKR Estonia con il connazionale Simo Koskinen come co-pilota.



"Non abbiamo molta esperienza sulle strade veloci e vogliamo solo raccogliere chilometri, ma sto già pensando di fare più rally ERC l'anno prossimo", ha detto Nõgene, che ha anche in programma di partecipare alla sua gara di casa del FIA World Rally Championship alla fine di questo mese. "Ho fatto solo due rally finora, quindi il Rally Liepāja sarà il mio terzo evento".



Nõgene, che è uno dei 13 piloti iscritti per i punti ERC3 Junior al Rally Liepāja, ha iniziato a gareggiare nel crosskart a 12 anni e ha partecipato al suo primo rally l'anno scorso.



"Mi ci sto abituando lentamente perché ho guidato con i crosskart per cinque anni, quindi è un grande passaggio la trazione anteriore. Direi che mi trovo bene con le note ma è difficile prepararle e scriverle, è quello che sto ancora capendo come fare".



Con la sua esperienza nei rally ancora agli inizi, Nõgene ha come priorità completare i 179,02km del Liepaja.



"Il nostro obiettivo è solo quello di arrivare al traguardo, fare ogni PS e migliorare i nostri tempi complessivi. Forse fare qualche crono da Top10 sarebbe bello, ma principalmente siamo qui solo per finire la gara. Sto già pensando di fare più rally ERC l'anno prossimo, ma ho solo 18 anni da due mesi e sono ancora a scuola, quindi c'è tempo per questo".

ERC Un esame ad alta velocità per Breen UN' ORA FA

ERC Landa: “Grazie al team, la macchina è perfetta” UN' ORA FA