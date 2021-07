Benoît Nogier, direttore commerciale di Alpine Racing, ha esultato per il risultato storico di Jean-Baptiste Francheschi al Rally Liepāja.

Franceschi ha ottenuto una doppietta FIA ERC3/FIA ERC3 Junior, prima vittoria internazionale della nuova Renault Clio Rally4.



"Siamo molto contenti di vedere la Clio Rally4 ottenere la sua prima vittoria su sterrato, solo poche settimane dopo averlo fatto su asfalto", ha detto Nogier. "Questa vittoria è tanto più significativa in quanto è la prima della Clio Rally4 in una gara internazionale nel campionato a due ruote motrici più competitivo del mondo. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la guida composta e matura di Jean-Baptiste Franceschi, ma anche al duro lavoro dei nostri partner di Toksport WRT, che continua ad affermarsi come una delle strutture leader nel rally."

