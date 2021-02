Nel 2021 il Clio Trophy by Toksport WRT farà il suo debutto come categoria del FIA European Rally Championship in un concetto di corse ad alto livello internazionale a prezzi agevolati.

L'iniziativa è nata dalla collaborazione con Renault Sport Customer Racing e la Toksport WRT, che assieme al promoter del FIA European Rally Championship, Eurosport Events, ha deciso di far correre in una Classe dedicata le 10 Clio Rally5 gommate Michelin in cinque eventi a €85.000.



Benoît Nogier, direttore di Renault Sport Racing Customer Racing: “Siamo lieti di lanciare un nuovo trofeo in collaborazione con Toksport WRT, un team esperto e completo nel mondo dei rally. Toksport WRT è stata la prima squadra a correre la Clio Rally5 nel FIA ERC e l’idea di un trofeo a livello europeo a superficie mista e con un solo pilota, complementare ai Trofei Clio nazionali, si è fatta rapidamente strada per offrire un trampolino di lancio equo e accessibile a quelli che desiderano scoprire il campionato. Il premio è l’ERC 2022 con la Clio Rally4 e testimonia anche il nostro impegno a promuovere nuovi talenti in tutti i nostri Trofei. Siamo convinti che molti concorrenti saranno attratti dal grande pacchetto che il FIA ERC, attraverso Eurosport Events, Toksport WRT e Renault Sport Racing hanno messo insieme nel 2021”.



*Il Clio Trophy by WRT è soggetto ad approvazione del Consiglio Mondiale FIA.