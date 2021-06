Giovanni Benvenuto Baruffa ha spiegato cosa non ha funzionato all'ORLEN 77th Rally Poland.

All'esordio in FIA ERC3 Junior Championship assieme a Simone Brachi, il pilota del Baldon Rally Team si è dovuto ritirare.



"Posso dire che il Rally di Polonia non è proprio iniziato per noi", ha detto il bresciano. "Dopo aver rotto il ghiaccio nella breve prova speciale Mikołajki Arena venerdì sera, siamo partiti sabato mattina con l'obiettivo di affrontare le nuove prove speciali senza guardare troppo alla classifica in questa esperienza completamente nuova per noi.



"Dopo pochi chilometri, però, ho iniziato a sperimentare un calo fisico e una grande difficoltà a mantenere la concentrazione. Mi sentivo stanco e affaticato, molto accaldato e senza fiato. Ho iniziato a preoccuparmi, comunque volevo provare a fare anche la seconda prova speciale del mattino per vedere se la situazione migliorava, ma è andata sempre peggio".



"A quel punto, all'inizio della prova successiva, la più lunga della giornata, insieme al mio copilota e ai ragazzi del team, ho deciso che sarebbe stato più sicuro fermarsi per non rischiare qualcosa di peggio. Mi dispiace per noi, per la squadra, per tutti quelli che hanno lavorato in queste settimane ma era meglio fermarsi".

ERC Un podio a sorpresa per Rossi nell’ERC Clio Trophy by Toksport WRT in Polonia UN' ORA FA

ERC Breen: “Contento per le PS vinte” UN' ORA FA