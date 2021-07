In FIA ERC3 Junior Championship, Ola Jr Nore non potrà correre al Rally di Roma Capitale.

Il norvegese nelle prove di mercoledì è finito fuori strada e non potrà prendere parte all'evento a causa dei danni subiti alla cellula di sicurezza della sua Renault Clio Rally4.



"Stavamo cercando di avere una buona linea per la curva, ma c'era della ghiaia all'esterno, il posteriore è scivolato e sono finito in un fosso. Il problema è che abbiamo un danno irreparabile e non c'è più niente da fare", dice il pilota Toksport WRT.

