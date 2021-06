Ola Jr Nore ha mostrato il potenziale della nuova Renault Clio Rally4 con i migliori tempi in PS e un podio sfiorato nel primo round del Campionato FIA ERC3 Junior 2021.

Il norvegese era saldamente nella lotta tra i primi tre alle ultime tre PS, ma non è stato in grado di raggiungere il traguardo a causa di un problema al cambio.



"Sono stato felice di lottare per i primi posti", ha detto il pilota della Toksport WRT, per il quale l'ORLEN 77° Rally Poland è stata la sua prima uscita ERC su terra. "Il rally aveva alcune PS molto veloci, con superfici che cambiavano. Alla fine il cambio ha smesso di funzionare correttamente e abbiamo dovuto ritirarci. Ma abbiamo imparato molto sulla nuova macchina e abbiamo fatto esperienza".



Il compagno di squadra di Nore, Jean-Baptiste Francheschi, ha avuto un primo giro di PS problematico, ma ha fatto molto bene quando ne ha avuto l'opportunità.



Florian Bernardi avrebbe dovuto gareggiare in Polonia con una terza Clio Rally4, ma non è stato in grado di partire dopo che un incidente di prova ha lasciato la sua auto senza possibilità di riparazione.

