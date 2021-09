Ola Jr Nore ha promesso di correre prudentemente al suo debutto al Rally delle Azzorre.

Il protagonista del FIA ERC3 è incappato in un incidente nei test del Rally di Roma Capitale ed è stato costretto a ritirarsi dal Barum Czech Rally Zlín a causa di una malattia.



Con il nuovo co-pilota Lucas Karlsson a fianco, il norvegese vuole completare tutte le 13 PS di São Miguel a bordo della sua Renault Clio Rally4 gestita da Toksport WRT.



"L'obiettivo è quello di arrivare al traguardo, ho solo bisogno di fare esperienza e imparare - ha detto il norvegese - Forse non andremo forte come pazzi vincendo le PS e così via, ho solo bisogno di fare esperienza ora".

