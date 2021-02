In attesa di cominciare la stagione 2021 del FIA ERC3 Junior Championship, Ola Jr Nore ha vinto la sua categoria al Lynasprinten Rally sabato.

Il norvegese era in azione con una Peugeot 208 R2 gommata Pirelli affiancato da Jørgen Eriksen, con cui si è imposto in tutte e quattro le PS in programma.



Ora il suo prossimo impegno sarà salire a bordo della Renault Clio Rally4 della Toksport WRT nell'Europeo.