Il norvegese aveva debuttato in Ungheria e Canarie nel 2020, dunque con la Toksport WRT ha davanti una sfida nuova che prevede gare inedite per lui.



“Assieme alla Toksport siamo andati bene a fine 2020, quindi è bello poter continuare anche quest'anno - dice Nore - Anche se la Rally4 della Clio non è stata ancora omologata e non potremo iniziare subito i test, la speranza è di fare molte altre gare in Norvegia prima dell'ERC".



Per questo Nore correrà ad Hadeland sabato 6 febbraio con una vecchia Peugeot 208 R2.



Un grande inizio da cui ripartire per il 2021

Dopo il podio centrato al Rally Hungary lo scorso novembre, Nore si è ripetuto anche al Rally Islas Canarias affiancato da Veronica Engan con la Renault Clio Rally5 gommata Pirelli.



Oltre a rifare quei due round, la stagione prevede 77th Rally Poland, Rally Liepāja, Rally di Roma Capitale e 50° Barum Czech Rally Zlín.



Un buon insegnamento

Con l'esperienza di due round dell'ERC3 Junior cui fare riferimento, Nore sarà anche stimolato dal riconoscimento che ha ricevuto dalla Federazione del suo paese, Norges Bilsport Forbund, che lo ha nominato talento Motorsport dell'anno 2020.



Inoltre Ola avrà l'opportunità di parlare con il principale pilota di rally del suo paese, Andreas Mikkelsen, che oltre al FIA World Rally Championship quest'anno ha in programma di guidare una Škoda Fabia Rally2 Evo della Toksport WRT nell'ERC assieme ad Ola Fløene.