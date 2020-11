Affiancato da Veronica Engan, il pilota della Toksport WRT era alla prima uscita nella serie.



“Sono contento delle mie prestazioni, forse qualcosa avrei potuto farlo meglio, ma per ora siamo andati molto bene - ha detto il 20enne norvegese - Era la prima volta che correvo qui e dovevo imparare tanto, ma sono contento di esserci riuscito ogni giorni di gara. Il potenziale della macchina è ottimo, ma non avevo mai fatto un rally come questo”.



Nore si è anche classificato quarto in ERC3 con due tempi veloci.