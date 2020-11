L'inglese e Ross Whittock tornano in azione nella serie con la Toksport WRT per guidare la Renault Clio RSR Rally5 che Nore e Veronica Engan hanno già condotto in Ungheria.



“E' bello che Chris sia mio compagno - ha detto il norvegese, sul podio dell'ERC3 Junior-Pirelli - Sarà interessante come gestisce la macchina e cercherò di combattere con lui".



“Non ho tanta esperienza sull'asfalto erché ci ho corso solo tre volte, ma sono sempre andato bene. Al Rally Grimstad ho vinto la Classe R2 e al Rally Hungary ho centrato il podio, ma qui il fondo cambia".