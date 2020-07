Novità di stasera: ecco ERC Eye of the Expert

-

Come già anticipato, in attesa che la stagione 2020 del FIA European Rally Championship inizi il promoter Eurosport Events offre contenuti escusivi: ecco quindi ERC Eye of the Expert.

Julian Porter e Chris Rawes di ERC Radio parleranno coi protagonisti della storia recente ricordando aneddoti e retroscena.



Oggi dalle 17;30 su Facebook e Twitter ci sarà la prima intervista della serie a Łukasz Habaj, vincitore dell'Azores Rallye e in lotta per il titolo ERC lo scorso anno.



Il dialogo si baserà sui seguenti punti



*La difficoltà dell'Azores Rallye, una delle gare più dure del mondo secondo il polacco e i suoi colleghi



*La decisione della Sports Racing Technologies e del suo team di concentrarsi su auto diverse



*Le condizioni durissime dell'ultimo giorno



*Gestione pneumatici la chiave



*L'importanza della concentrazione nei tre giorni di gara



*Il passaggio al comando con Ricardo Moura a pressarlo



*Il primo polacco a vincere alle Azzorre con soli 8"4 sugli inseguitori



*Perché il risultato lo ha proiettato ai vertici con la Škoda Fabia R5 gommata Pirelli



Durante la trasmissione verranno riproposte le spettacolari immagini dall'elicottero di Habaj e Daniel Dymurski sulla PS "Sete Cidades" e sul podio di Ponta Delgada.



Il commento a caldo di Łukasz Habaj: “In poche parole è difficile perché è successo di tutto, sinceramente non ho avuto molto tempo per analizzare la cosa perché ero molto concentrato a non fare errori. Prima dell’ultimo loop abbiamo pensato di non correre rischi, visto che ci trovavamo in una buona posizione. Per tutto il weekend sono rimasto calmo e fiducioso del mio ritmo e la tappa di ieri è stata molto importante per noi. In tanti anni, la Sete Cidades mi ha preoccupato tanto, non ero competitivo ed è per quello che volevo arrivare alla fine. Il podio era possibile solo se Alexey avesse fatto un errore o avuto problemi, mi è andata bene e sono il primo polacco a vincere questa gara. E’ fantastico”.

