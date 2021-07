Craig Breen è pronto per un altro round del FIA European Rally Championship e al Rally di Roma Capitale si presenta forte del secondo posto firmato in Estonia nel FIA World Rally Championship.

Dopo aver ottenuto il primo podio ERC per il Team MRF Tyres al Rally Liepāja alla guida di una Hyundai i20 R5, l'irlandese è passato alla i20 Coupe World Rally Car equivalente per il Rally Estonia e ha ottenuto un bel podio.



Ora tornerà alla sua Rally2 della Hyundai per il primo evento su asfalto della stagione ERC 2021.



"Sarà un evento difficile con tappe lunghe", ha detto l'irlandese Breen, che è stato secondo al Rally Liepāja. "È circa il 20% diverso dall'anno scorso, quindi sarà una bella sfida. C'è un sacco di asfalto tortuoso attraverso le montagne e di solito offre molto grip. Sarà un rally tirato".



"Sono state delle buone settimane, correndo tanto dopo la Polonia [sede dell'apertura della stagione ERC in giugno], e ho apprezzato i successi che io e il Team MRF Tyres abbiamo avuto. Non vedo l'ora di continuare in Italia".

ERC ERC-MICHELIN Talent Factory: la situazione attuale 2 ORE FA

ERC ERC Junior: un’altra novità per Torn e la Fiesta Rally3 2 ORE FA