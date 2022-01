I piloti che parteciperanno al round polacco del FIA European Rally Championship a giugno affronteranno diverse PS mai utilizzate prima.

Programmata come quarta prova della stagione ERC 2022, che si svolgerà dal 10 al 12 giugno, la 78a edizione del Rally di Polonia sarà caratterizzata da un percorso nuovo per il 30%, secondo Michał Sikora, presidente di Polski Związek Motorowy, la Federazione polacca.



"Il Rally di Polonia è un evento classico, riconosciuto da concorrenti, spettatori e rappresentanti dei media", ha detto il presidente Sikora. "Le impegnative prove speciali nel distretto dei laghi della Masuria offrono sempre battaglie spettacolari ed emozionanti. Ci sono prove ben conosciute, ma anche prove nuove di zecca. Ben il 30 per cento della distanza totale delle tappe si sposterà su strade che non sono mai state usate prima".



"Il Rally di Polonia 2021 è stato l'ultimo round dell'ERC tenuto in collaborazione con Eurosport Events. Abbiamo avuto un'occasione unica di lavorare insieme al loro team durante quattro edizioni. Abbiamo sempre potuto contare su di loro e sul loro prezioso aiuto, cosa di cui siamo grati e per cui vorremmo ringraziarli. Ora è il momento di dare il benvenuto a bordo ai nostri nuovi partner di WRC Promoter. Eravamo soliti lavorare insieme quando il Rally di Polonia si svolgeva come gara del WRC e sono convinto che il nostro rally beneficerà delle attività congiunte, soprattutto nel campo della promozione di questo grande evento sportivo."



Il Rally di Polonia continuerà ad avere sede a Mikołajki, con la spettacolare PS Mikołajki Arena che farà parte del percorso previsto di 200 chilometri.

