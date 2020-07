Nuovo co-pilota per Mares

-

Filip Mareš, Campione 2019 del FIA ERC1 Junior Championship, ha un nuovo navigatore.

Jan Hloušek è infatti passato alla ŠKODA Motorsport per affiancare Jan Kopecký, per cui il ceco ha scelto Radek Bucha, suo concittadino di Mladá Boleslav.



I due debutteranno come portacolori del LAURETA AUTO ŠKODA TEAM al Rally Bohemia di questo weekend.



“Filip ed io ci siamo incontrati quest'inverno quando lavoravamo per un altro team - spiega Bucha - Quando Jan Hloušek lo ha lasciato ci siamo trovati nelle condizioni di poter lavorare assieme e nonostante il poco tempo per mettere insieme la squadra, penso che saremo pronti per l'inizio della stagione. Vogliamo trasformare il duro lavoro in bei risultati".

