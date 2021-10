Ecco come sarà la Ford Fiesta Rally4 di Adrienn Vogel quando parteciperà al Rally d'Ungheria, la sua gara di casa nel FIA European Rally Championship, la prossima settimana.

I fan che parteciperanno al Rally Kazincbarcika di questo fine settimana potranno vedere per la prima volta la nuova livrea dell'ungherese, che con Ivett Notheisz sarà in azione all'evento ERC dal 22 al 24 ottobre.



"Volevamo portare un po' di colore alla gara di fine ottobre, quindi abbiamo deciso di cambiare il solito motivo con qualcosa di completamente nuovo", ha detto la pilota del Roger Racing Team - Orsák Rallysport. "Ho scelto io i colori, non mi spaventano affatto, l'obiettivo era un look sorprendente e penso che sia stato raggiunto. Lo presenteremo per la prima volta al Rally Kazincbarcika questo fine settimana. Spero che le PS dell'evento ci aiutino a preparare il Rally d'Ungheria, che sarà sicuramente molto duro anche quest'anno".

