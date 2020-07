Nuovo team e co-pilota per Mares: “Ma l’ERC1 Junior è il mio amore”

-

Filip Mareš al Rally di Roma Capitale punta alla Top5 assoluta del FIA European Rally Championship.

Il ceco correrà grazie al premio del promoter Eurosport Events per aver vinto l'ERC1 Junior di due punti l'anno scorso, battendo al Barum Czech Rally Zlín di agosto Chris Ingram per 0"3.



Dopo il quinto posto conquistato a Roma nel 2019, Mareš punta a confermarsi con la Škoda Fabia Rally2 Evo sulla quale siederà il nuovo navigatore Radovan Bucha.



“Adoro questo evento, ma sarà molto difficile per via delle alte temperature - ha detto - Non è semplice rimanere in strada e anche per il set-up ci sarà parecchio da fare. E' un rally molto interessante e farò di tutto per ripetere il risultato dell'anno scorso. Spero quindi di lottare per la Top5".



Un buon feeling nel ritorno ERC

“Sicuramente sarà bello tornare a correre in ERC1 Junior dopo lo scorso anno, ho battuto Chris Ingram che è diventato Campione assoluto, per cui è un bel risultato il mio. Sarò felice di incontrare di nuovo gli organizzatori del campionato e sono certo che a Roma avremo una grande gara. Mi auguro di fare altri rally, magari quelli su asfalto, visto che sarà dura mettere assieme il budget in tempi così difficili come questi".



Un nuovo co-pilota

Jan Hloušek è passato al fianco di Jan Kopecký per il 2020, dunque Mareš ha dovuto prendere Radovan Bucha. "Abbiamo fatto il Rally Bohemia ed era una situazione nuova per tutti perché lui non aveva mai corso con una R5. Ci stiamo pian piano affiatando e stiamo lavorando molto per essere pronti per Roma. A volte richiede tempo affinare certi dettagli".



Mareš coi suoi colori

Dopo aver corso con l'ACCR Czech Team, squadra della federazione ceca, Mareš verrà seguito dal Laureta Auto Škoda Team, che collabora con il Rexteam della famiglia Cvrček. Entry Engineering e Michelin fanno parte di questo progetto che include il campionato ceco.



“Ci sono molte novità fra team, navigatore e persone che lavorano con me, visto che sono anche manager del team. Avrò molto da fare, ma sono felice perché adoro tutto questo ed essere anche pilota".



Mareš will a Roma avrà i colori dell'ACCR Czech Rally Team sulla macchina.

