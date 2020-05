-

Rachele Somaschini, che correrà nel FIA European Rally Championship nel 2020, ha pubblicato un nuovo video per sensibilizzare la lotta alla fibrosi cistica, malattia con la quale combatte.

Il video fa parte della campagna #CorrerePerUnRespiro ed è disponibile in italiano con sottotitoli in inglese.



Cliccate quiper vederlo.



https://www.youtube.com/watch?v=kB6e6jyVIp0

ERC A casa con l’ERC: ecco le serate speciali di Eurosport IERI A 07:00

The post Nuovo video di Rachele Somaschini per la lotta alla fibrosi cistica appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC #RaceAgainstCovid: Del Barrio volontario contro il Coronavirus 30/04/2020 A 04:00