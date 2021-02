Il Campione FIA ERC1 Junior, che nel 2020 aveva terminato secondo dietro al Re Alexey Lukyanuk, è stato promosso alla categoria principale del Mondiale del capo di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo.



"Siamo molto contenti di fare l'opportunità a Oliver di guidare la i20 Coupé WRC al Rally Arctic Finland. Siamo curiosi di vedere il suo livello di performance, ma non avrà alcuna pressione sulle sue spalle per la gara di debutto al volante di questa vettura. Deve godersi la gara e fare più esperienza che potrà".



"Per Oliver sarà la prima volta al volante di una vettura di livello top, ma questo sarà molto più di un test. Dovrà prendere confidenza con le alte velocità che garantisce la vettura anche nelle condizioni che troverà in Finlandia. Speriamo di vederlo alla fine della Power Stage felice e che sia riuscito a godersi la gara. Questo è l'obiettivo principale".



Solberg, vincitore al Rally Liepāja nel 2019-2020, ha aggiunto: "La prima cosa che voglio dire è grazie a Hyundai Motorsport per avermi dato l'opportunità di fare esperienza e di credere in me, affidandomi una i20 Coupé WRC Plus. Per me è davvero un sogno fare il mio debutto al volante di una World Rally Car con il team campione del mondo Costruttori in carica!".



Solberg e Aaron Johnston verranno seguiti dalla 2C Compétition, che schiera anche Pierre-Louis Loubet nel WRC.



Craig Breen, visto in azione l'anno scorso con il Team MRF Tyres, sarà al via con una Hyundai ufficiale assieme a Thierry Neuville ed Ott Tänak.



L'Arctic Rally Finland è in programma il 26-28 febbraio.



Foto:Hyundai Motorsport