Il francese sarà ancora pilota del M-Sport Ford World Rally Team nel 2021 e oltre a prendere parte al Mondiale in WRC2 avrà anche modo di guidare la Ford Fiesta WRC Plus assieme a Renaud Jamoul in alcuni eventi.



"Inizia una nuova stagione con nuovi obiettivi, ma è una occasione fantastica per me e voglio ringraziare Malcolm Wilson e Rich Millener per avermela data, cercando di sfruttare ciò che ho imparato quest'anno".



“Non vedo l'ora di salire sulla World Rally Car in modo da capire meglio come funziona la competizione al massimo livello di questo sport".



L'ERC da sempre ha dato modo ai piloti di compiere il grande salto. Ecco dal 2004 in avanti chi ce l'ha fatta:



Bryan Bouffier

Craig Breen

Juho Hänninen

Esapekka Lappi

Kris Meeke

Andreas Mikkelsen

Thierry Neuville

Ott Tänak