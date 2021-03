Mads Østberg correrà nel FIA European Rally Championship a fine stagione per difendere il suo titolo del FIA World Rally Championship.

Nel 2021 il norvegese sarà al via con la Citroën C3 Rally2 della Tagai Racing Technology e prenderà parte a tutti gli otto eventi della serie ungherese, cominciando dal Boldogkő Rally del 16-18 aprile.



Il Rally Hungary che si terrà a Nyíregyháza sarà valido anche per quella serie, per cui vedremo il 33enne all'opera anche con i rivali dell'ERC.



Østberg aveva terminato secondo nel 2020 il Rally Liepāja anche se non era registrato per l'ERC, dove invece ha corso il Rally Islas Canarias 2016 e il Rajd Rzeszowski 2017. A Gran Canaria era in testa, ma un guasto al servosterzo lo costrinse al ritiro.

