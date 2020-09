Al Rally Liepāja il norvegese ha chiuso alle spalle di Oliver Solberg alla prima uscita con la Citroën C3 R5, con la quale era in azione per svolgere un certo tipo di lavoro.



“Abbiamo corso per provare in vista del Rally Estonia ed è stato subito semplice trovarsi in lotta per la vittoria - ha detto Østberg - La cosa meno facile era restare concentrati sul lavoro senza esagerare pur di vincere".



La ricerca dell'assetto migliore per la sua C3 R5, ha un po' inficiato sul passo di Østberg, che non gareggiava assieme a Torstein Eriksen dal Rally di Svezia di febbraio.



“Mi ricordavo come si guida, ma ho detto al team che ero un po' in difficoltà dopo sei mesi di stop. Per questo ho sofferto più del previsto, c'è stata qualche esitazione e non sono stato perfetto. Di fatto ho svolto il lavoro di genitore con mia moglie e i miei figli negli ultimi sei mesi!"