Ostberg: “Non voglio essere la stella del Rally Liepaja”

Mads Østberg la prossima settimana sarà al via del FIA European Rally Championship in occasione del Rally Liepāja, tornando a correre in Lettonia 8 anni dopo aver affrontato il Rally Talsi.

Il norvegese non gareggia da metà febbraio e guiderà la Citroën C3 R5 della PH Sport per l'evento del 14-16 agosto.



“Non ho intenzione di fare nulla di speciale, se non quella di cercare di essere veloce il prima possibile - ha ammesso Østberg - Quando sei un po' insicuro credo sia molto più facile sbagliare, ma mi sento a posto per questo evento, anche se è da parecchio che non corro e non ho sicuramente voglia di strafare per forza. Il mio approccio sarà molto normale, come sempre, anche se tornare su una macchina da rally dopo 6 mesi chiaramente richiede tempo per essere veloce e guidare bene, ma sarà molto interessante vedere che passo avrò".



“So che i piloti dell'ERC che hanno corso a Roma saranno preparati più di me, personalmente cercherò di trovare il mio ritmo il prima possibile. Ovviamente mi costerà tempo, ma voglio fare bene ed essere competitivo, mi piacerebbe risultare il più rapido almeno nella Tappa 2. Quello è il nostro obiettivo".



“Il Rally Liepāja è una bella gara, la Citroën voleva farla e anche per me ci sta. Conosco qualcosa perché sono stato là in passato, sarà bello incontrare di nuovo il promoter Raimonds Strokšs, che ho conosciuto nel 2012 e organizza ancora l'evento".



Mads Østberg ha parlato con Roberts Graudiņš del Rally Liepāja. Cliccate qui per leggere l'intervista completa:http://2020.lvrally.com/eng/news/228

