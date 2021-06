Un bottino di "grandi punti importanti" ha aiutato Amaury Molle dopo che l'inizio in FIA ERC3 Junior è arrivato a una "brusca interruzione" nella quinta PS del 77° Rally Poland ORLEN.

Il pilota della TM Competition era con la sua Ford Fiesta per la prima volta e stava facendo progressi sulle PS sterrate insieme al co-pilota Floian Barral quando è giunto un problema tecnico.



"Era un nuovo rally per me ed è stata una vera sfida da sperimentare con un sacco di fattori nuovi", ha detto Molle. "Dopo i nostri buoni tempi nelle prove libere e nelle qualifiche, eravamo abbastanza felici di essere a contatto con il leader della gara ma, purtroppo, i nostri sforzi non sono stati rappresentativi durante la gara. Ho dovuto modificare e adattare il mio stile di guida alla terra, che alla fine è molto diverso quando sei sull'asfalto.



"La nostra corsa in termini di esperienza si è interrotta bruscamente durante la PS5 in seguito al guasto e alla rottura di un sensore di pressione dell'olio.



"Siamo stati in grado di essere alla partenza durante il giorno successivo con l'obiettivo di acquisire quanta più esperienza possibile su terra e aumentare la nostra fiducia nella macchina. È stato fatto e con un bonus: siamo partiti con grandi punti importanti per il campionato".

