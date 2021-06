Il P1 Racing Fuels Podium Challenge continua nel 2021.

Premia i primi tre classificati in ERC1 e ERC2 in tutti i round del campionato con buoni carburante che possono essere sfruttati in benzine da gara P1 XR5 negli eventi successivi, aiutando i concorrenti a ridurre ulteriormente il costo della competizione.



In entrambe le categorie, i piloti vincitori hanno ricevuto 150 litri di carburante, mentre il secondo e il terzo classificato hanno ricevuto rispettivamente 100L e 50L.



Maggiori informazioni: www.p1racingfuels.com

