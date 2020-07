P1 Racing Fuels pronta a supportare gli equipaggi del Rally di Roma Capitale

-

P1 Racing Fuels, partner ufficiale del FIA European Rally Championship, è pronta a supportare tutti gli equipaggi che prenderanno parte al Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.

Specialista nelle benzine ad alte prestazioni, l'azienda avrà una zona riservata nei parchi assistenza di Fiuggi e Ceprano.



Ecco i prodotti P1 Racing Fuels:



*RON98: benzina per l'ERC3 Junior che però non sarà disponibile a Fiuggi. Il prezzo rimarrà comunque lo stesso per tutti i concorrenti.

*102Pro: benzina ad alte prestazioni con promozione speciale per il Rally di Roma Capitale

*XR5: la benzina migliore di P1 Racing Fuels, sviluppata per le Rally2.



Lunedì 13 luglio (entro le 8;00) è l'ultimo giorno per ordinare le benzine.



Al seguente link trovere maggiori informazioni e dettagli.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehKF0IBk8fMTLTZT_ec53VXI4yPI13HLLNF1-XSkjcBb0r0A/viewform?fbzx=5056609461598903915



Confermato il P1 Racing Fuels Podium Challenge 2020. Visto per la prima volta al Rally Hungary 2019 nel novembre scorso, i Top3 di ERC1 ed ERC2 riceveranno dei voucher per avere delle quantità di benzina P1 XR5 negli eventi successivi, come idea adottata per ridurre i costi.



Il vincitore riceverà 150 litri, il secondo 100 e il terzo 50.



Cliccate quiper leggere il regolamento completo del P1 Racing Fuels Podium Challenge.

