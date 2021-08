Sami Pajari difenderà la sua leadership nel FIA Junior World Rally Championship al Rally di Ypres in Belgio questo fine settimana.

Il finnico si è piazzato terzo tra i concorrenti del FIA ERC3 Junior al Rally di Roma Capitale e nelle campagne belghe troverà un asfalto molto diverso, ma utile per imparare.



Dopo il suo viaggio in Belgio, Pajari andrà in Repubblica Ceca per il Barum Czech Rally Zlín, quarta prova della serie ERC3 Junior supportata da Pirelli, dove corre con una Ford Fiesta Rally4.



L'evento si svolge dal 27 al 29 agosto.

