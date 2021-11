Sami Pajari ha perso il FIA ERC3 Junior-Pirelli per cinque punti da Jean-Baptiste Franceschi, ma ha voluto sottolineare quanto questa categoria sia stata d'aiuto per lui nel vincere il titolo FIA Junior WRC.

Al Rally Islas Canarias il finlandese si presentava ancora in corsa per il titolo, che però è andato al francese.



"Un paio di rally avrebbero dovuto andare meglio a metà stagione per avere più possibilità di vincere il campionato europeo, ma la stagione ERC mi ha aiutato molto anche per il Junior WRC", ha detto Pajari, che ha guidato una Ford Fiesta Rally4. "Soprattutto gli eventi su asfalto nell'ERC mi hanno dato un'esperienza utilissima e ci hanno permesso di essere più veloci".



L'ERC è l'affermata serie cadetta del FIA World Rally Championship e offre l'opportunità di salire di livello in questo sport ogni stagione.

