Sami Pajari riprende l'avventura nel FIA ERC3 Junior al Rally d'Ungheria da Campione FIA Junior WRC.

Il 19enne fa il suo debutto a Nyíregyháza questa settimana ed è ad un punto da Jean-Baptiste Franceschi, con la possibilità di vincere il titolo, così come Andreas Mikkelsen a livello assoluto.



"Questo è davvero un grande risultato", ha detto Pajari. "Sono grato a tante persone che hanno reso questo possibile. Non sono solo io a meritarlo, ma anche molti altri. Ci sono stati così tanti alti e bassi solo in un rally, quindi non era così facile, sono stato quello fortunato questa volta. Si può sognare di tutto, ma questo si fa fatica a ancora a crederlo".



Pajari da Campione Junior WRC nel 2022 potrà correre con una Ford Fiesta Rally2 gommata Pirelli. Se vincesse anche l'ERC3 Junior con la sua Ford Fiesta Rally4, si guadagnerà una stagione in ERC Junior con una Fiesta Rally3 gommata Pirelli.

ERC Rally Hungary, Hadik pronto a ripetersi 2 ORE FA

ERC Solans in Ungheria con la Hyundai i20 N Rally2 del Team MRF Tyres 2 ORE FA