Il debuttante Sami Pajari è al comando dell'ERC3 Junior all'ORLEN 77th Rally Poland con la sua Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli, seguito da Ola Jr Nore (Renault Clio Rally4) e Norbert Maior (Peugeot 208 Rally4).

Nick Loof e Martin László sono in Top5, con dietro Kasper Kasari, Daniel Polášek e Nikolai Landa.



Giovanni Benvenuto Baruffa si è invece dovuto ritirare per problemi di pressione dell'olio. Fuori pure Amaury Molle ed Alejandro Cachón; il pilota del Rallye Team Spain ha avuto un incidente pesante con la sua Peugeot, ma è uscito illeso. Problemi di vario genere hanno rallentato Jean-Baptiste Franceschi in mattinata.



Fra le ERC3, Pajari è primo con alle spalle la Peugeot di Mathieu Franceschi, poi Nore, Pep Bassas e Maior.

